İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları

İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 4857  olup, 38 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

24 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi Mağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

27 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4857  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38           
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.993.222          
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.911                         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.300                                    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 376                
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 366             

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 118   "

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022, 18:17
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