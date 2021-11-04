İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları

İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.920 olup, 141'i yerel 158 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 77 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 141 kişi ise yerel vakadır. 

52 kişi Lefkoşa, 33 kişi Girne, 42 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 4 kişi  Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

4 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.920    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 158  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 

Yerel Vaka Sayısı: 141 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 77 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.596.725  

Toplam Vaka Sayısı: 23.068 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.572  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1409 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1353    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 89  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1460 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 388  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 412 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6477 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 77.131

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021, 20:02
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