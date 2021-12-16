İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları... Son 24 saatte2 can kaybı

İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları... Son 24 saatte2 can kaybı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.695 olup, 146'sı yerel 186 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 228 kişi taburcu edilmiştir. 

40kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 146 kişi ise yerel vakadır. 

45 kişi Lefkoşa, 51 kişi Girne, 31 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

16 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.695 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 186 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40 

Yerel Vaka Sayısı: 146 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 228 

Bugün Kaybedilen Hasta:  2 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.422.947 

Toplam Vaka Sayısı: 32.767  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.495 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2391    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 91      

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2279   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 123 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2340 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 397
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 506  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6287 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 97.812

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