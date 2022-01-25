İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları...2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.025 olup, 639 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 576 kişi taburcu edilmiştir.

311 kişi Lefkoşa, 114 kişi Girne, 86 kişi Gazimağusa, 68 kişi Güzelyurt, 31 kişi İskele, 29 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

25 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.025

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 639

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 639

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 567

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.276.709



Toplam Vaka Sayısı: 51.677

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 46.521

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4995

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4936

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 163

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1712

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 280

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 485

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3446

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 118155"

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2022, 19:40