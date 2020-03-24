İşte Lefkoşa'nın sessiz sokakları...
- Kıbrıs
- 24 Mart 2020 Salı 14:52
- Kıbrıs Genç Tv
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SON DAKİKA HABERLERİ
Lefkoşa
TUNA ECZANESİ
Tel: 03922277874
Lefkoşa
CEMRE ECZANESİ
Tel: 03922276549
Lefkoşa
NERGİS ECZANESİ
Tel: 03922255075
Lefkoşa
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
Tel: 03923300830
Girne
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
Tel: 03928152150
Girne
ŞİFALI ECZANESİ
Tel: 05338463330
Girne
KANDİL ECZANESİ
Tel: 03928223842
Gazimağusa
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
Tel: 0392 365 68 20
Gazimağusa
BURCU GÖKALP ECZANESİ
Tel: 03923656939
Gazimağusa
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
Tel: 03923655959
Güzelyurt
İNCİRLİ ECZANESİ
Tel: 03927142874
Güzelyurt
ERİN ECZANESİ
Tel: 03927147052
İskele
SELİN ECZANESİ
Tel: 03923712856
Üst Mesarya
ŞEHERLİOĞLU ECZANESİ
Tel: 03922335533
Alt Mesarya
TURAN CEYDA ECZANESİ
Tel: 03922368380
Karpaz
SAKINER ECZANESİ
Tel: 03923744356
Karpaz
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338219606
Lefke
İLKSEN ECZANESİ
Tel: 03927278240
Lefke
ALTINCI ECZANESİ
Tel: 7278 500