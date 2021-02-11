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İşte yakalanma anının görüntüleri
Kıbrıs
11 Şubat 2021 Perşembe 20:52
Kıbrıs Genç Tv
Polisin günlerdir aradığı cezaevi firarisi Rus uyruklu Alexandr Satlaev, Girne’ye bağlı Doğanköy’de bugün akşam saatlerinde yakalandı.
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