İşte yakalanma anının görüntüleri

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 Polisin günlerdir aradığı cezaevi firarisi Rus uyruklu Alexandr Satlaev, Girne’ye bağlı Doğanköy’de bugün akşam saatlerinde yakalandı.

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