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İşte yeni kabine

İşte yeni kabine
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Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkan Vekili kabineyi Cumhurbaşkanı’na sundu.

Kabine Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylandı.

Saner’in açıkladığı yeni kabine şöyle:

Başbakan-Ersan Saner

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı- Erhan Arıklı

Turizm ve Çevre Bakanı - Fikri Ataoğlu

İçişleri Bakanı – Kutlu Evren

Dışişleri Bakanı – Tahsin Ertuğruloğlu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı – Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı – Dursun Oğuz

Sağlık Bakanı – Ali Pilli

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı – Nazım Çavuşoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı – Ünal Üstel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı – Koral Çağman

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020, 14:04
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