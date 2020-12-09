İşte yeni kabine

Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkan Vekili kabineyi Cumhurbaşkanı’na sundu.
Kabine Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylandı.
Saner’in açıkladığı yeni kabine şöyle:
Başbakan-Ersan Saner
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı- Erhan Arıklı
Turizm ve Çevre Bakanı - Fikri Ataoğlu
İçişleri Bakanı – Kutlu Evren
Dışişleri Bakanı – Tahsin Ertuğruloğlu
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı – Olgun Amcaoğlu
Maliye Bakanı – Dursun Oğuz
Sağlık Bakanı – Ali Pilli
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı – Nazım Çavuşoğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı – Ünal Üstel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı – Koral ÇağmanGüncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020, 14:04