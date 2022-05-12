İşte yeni kabine

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel başbakanlığında UBP-DP-YDP hükümeti kuruldu.

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında bugün Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Demokrat Parti (DP) ile görüşen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ünal Üstel, görüşmelerin ardından hazırladığı kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın kabineyi onaylamasının ardından Üstel, yeni kabineyi şu şekilde açıkladı:

“Başbakan: Ünal Üstel

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı: Sunat Atun

İçişleri Bakanı: Ziya Öztürkler

Milli Eğitim Bakanı: Nazım Çavuşoglu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz

Sağlık Bakanı: İzlem Gürçağ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Hasan Taçoy”

SAĞLIK BAKANI İZLEM GÜRÇAĞ, KABİNEDEKİ TEK KADIN BAKAN

Önceki kabinede yer almayan ve yeni hükümette görev üstlenen iki isim; bu dönem ilk kez Meclis’e giren Ziya Öztürkler ile İzlem Gürçağ oldu. Ziya Öztürkler İçişleri Bakanı olurken, İzlem Gürçağ kabinede tek kadın bakan olarak yer aldı.

Önceki kabinede bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, yeni kabinede yer almayan isimler oldu.

BAKANLAR KURULU LİSTESİ BUGÜN SAAT 19.00’DA CUMHURİYET MECLİSİ’NDE OKUNACAK

Bakanlar Kurulu listesi, bugün saat 19.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak.

Hükümet Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra ise güvenoyuna başvurulacak. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022, 18:03