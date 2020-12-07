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İstifalar ile ilgili HP'den ilk açıklama

İstifalar ile ilgili HP'den ilk açıklama
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Halkın Partisi Genel Başkan Vekili Yenal Senin, partiden istifa eden 3 Milletvekili ile ilgili açıklama yaptı.

Senin, şunları kaydetti:

“Bugün itibarı ile 3 vekilin partimizden istifası söz konusudur. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar dilerim. Ancak değinmeden geçemeyeceğim birkaç husus var. Kurulduğumuz ilk günden Halkın Partisi'ne çeşitli ithamlar yapanlar umarım bunların bir hayal ürünü olduğunu kabul edip, topluma karşı gerekli sorumluluklarını yerine getirirler. ‘Başkalarının adamı, perde gerisi pazarlıklar, anlaşılan koalisyonlar’ diye diye karalama yapanlar, bugünkü istifa olayında bile kişileri temize çekip algıyı çevirmek için günlerdir TV ekranlarından haykıranlar da dahil söyleyecek tek sözümüz var.’Ölüden korksak mezarlıktan geçmezdik.’

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