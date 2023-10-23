İsviçre KŞK'yı desteklemek için 1 milyon İsviçre Frangı tutarında mali anlaşma imzaladı

İsviçre Konfederasyonu, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin (KŞK) çalışmalarını desteklemek amacıyla 1 milyon İsviçre Frangı (yaklaşık 1.05 milyon Euro) tutarında bir anlaşma imzaladı.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilk taksit olan 500 bin Euro, 2023 yılında KŞK'nın genetik analiz çalışmalarını destekleyecek. Bu katkı ile İsviçre'nin 2014 yılından bu yana KŞK'ya yaptığı mali yardım toplam 571 bin Euro'ya ulaşacak.

KŞK, 1981 yılında Birleşmiş Milletler himayesinde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler arasında varılan bir anlaşma ile kuruldu. Kıbrıs'taki kayıp şahısların mezardan çıkarılması, kimliklerinin tespiti ve kalıntılarının iadesine ilişkin KŞK Projesi 2006 yılında faaliyete geçti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse ediliyor.

2023’te bu fonlar, uzun yıllardır aileleri etkileyen bilinmezlik durumunun sona erdirilmesini amaçlayan Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesini destekleyecek.

Şimdiye kadar her iki Kıbrıs toplumundan bin 34 kayıp kişinin kimliği tespit edilerek cenaze töreni için ailelerine iade edildi.

KŞK, ilgili ailelerin acılarını hafifleten iki toplumlu projesini uygulamak için bağışçı desteğine güveniyor.