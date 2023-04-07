İsviçreli ekip, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı’nda kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirdi

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü sebebiyle Girne Belediyesi tarafından "yoğunlaştırılmış kısırlaştırma operasyonu" gerçekleştirildi.

“Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Projesi” kapsamında İsviçre’den bu amaç için özel olarak gelen uzman veterinerlerin yürüttüğü 4 günlük yoğun çalışmalarla operasyonlar başarıyla tamamlandı.

Proje amacı ile İsviçre’den ‘Network for Aminal Protection’ çatısı altında faaliyet gösteren uzman veteriner hekimlerin ülkeye gelmesini organize eden, hayvan hakları aktivisti Soley Schumacher-Rüstem, Veteriner Hekimler Birliği yönetiminden Burak Toksoy, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Cem Taşlıovalı ve İsviçreli veterinerler Lisa Goldinger, Claudia Volz ve Bernhard Staehelin Girne Belediyesi Hayvan Barınağı’nda hazır bulundu.

Belediye barınağında 54 köpeğin kısırlaştırılma işlemi uzman veteriner hekimler gözetiminde tamamlanırken Girne Hayvanları Kurtarma Kliniğinde de 52 kedinin kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi.

İsviçreli ekibe; tamamen gönüllülük ilkesiyle yaptıkları hizmet için dün Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binasında teşekkür plaketi takdim edildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konuyla ilgili açıklamasında, sokak hayvanlarının nüfuslarının kontrolünün sağlanmasında Belediye olarak kısırlaştırma ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Sokakta yaşayan patili dostların yaşamlarının korunmasının da sadece 4 Nisan’larda değil her gün için önemli olması gerektiğini dile getiren Şenkul, “İçinde bulunduğumuz ayın son günü Belediye olarak gerçekleştireceğimiz maraton gelirlerinin sokak hayvanlarının kısırlaştırılması projesinde de kullanacağımızı belirtmek isterim” dedi.

Şenkul, kısırlaştırma operasyonlarına katkı koymak için İsviçre’den gelen ‘Network for Animal Protection’ ekibinin tüm üyelerine ve organizasyonda koordinasyona katkıları bulunan Soley Schumacher-Rüstem ve Veteriner Hekimler Birliğine teşekkür etti.