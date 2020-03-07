İşyerinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Güngör’de, dün öğleden sonra çalıştığı iş yerinde rahatsızlanan 25 yaşındaki Muhammad Ibrar (E) hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Alsancak’taki uyuşturucu operasyonunda yaşları 22 ile 39 arasında değişen 3 kişi tutuklandı.

ALSANCAK’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün akşam Alsancak’ta operasyon yaptı.

D.A.’nın (E-26) tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. D.A.’nın yolcu olarak bulunduğu ve A.K.’nin (K-22) sorumluluğunda olan araçta da MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu.

D.A. ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.K. (K-22) ile M.U.(E-39) tutuklandı.

UYUŞTURUCU NEDENİYLE ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Öte yandan uyuşturucu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında aranan Y.B.’nin (E-39) dün tutuklandığı açıklandı.

Y.B’nin Lapta’daki evindeki aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Y.B. tutuklandı.

Söz konusu şahıs önceki gün Alsancak'ta V.T.’nin (E-35) aracında bulunan yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 2 adet ucu yanık sigarayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranıyordu.