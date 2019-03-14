İtfaiye Başmüffetişi Ramadan Gürpınar: “Yangınların çoğu ihmalkarlıktan”

KIBRIS GENÇ TV ÖZEL

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa İtfaiye Şube Amiri İtfaiye Başmüffetişi Ramadan Gürpınar, ülkemizde meydana gelen yangınlarla ilgili "KIBRIS GENÇ TV"’de önemli açıklamalarda bulundu.

İtfaiye Başmüffetişi Ramadan Gürpınar, Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan Katipoğlu’nun sunduğu “Gündem Özel” programına katılarak, yangınlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Yangınların çoğu ihmalkarlıktan”

Gürpınar, ülkede çıkan yangınların yarısından fazlasının ‘ihmalkarlık’ nedeniyle yaşandığına vurgu yaptı. Özellikle son 2 ayda 25 ev yangını meydana geldiğini belirterek, vatandaşları ev yangınlarına neden olan elektrikli soba, gazlı soba, klima, şömine ve benzeri ısınma araçlarının kullanımına yönelik dikkatli olunması konusunda uyardı.Ev yangınlarının çıkış sebebine bakıldığı zaman kişilerin ısınmak maksadıyla kullandıkları elektrikli soba, gazlı soba, klima, şömine ve benzeri cihazlarda, kullanım aşamasında gereken emniyet tedbirlerini almadıklarının görüldüğü belirten Gürpınar, dikkat edilmesi gereken tavsiyelerde bulundu.

Evlerde yangına karşı alınması gereken tedbirler

Vatandaşların dikkatli olması gerektiği konulara değinen Gürpınar “kullanılan elektrik cihazları, evlerinde olmadığı zaman aktif durumda bırakmasınlar, bu bizim için en büyük sıkıntıdır” dedi. Özellikle evdeki çoklu adaptör kullanılması konusunda uyarıda bulunarak bunların üzerine elektrik cihazların takılıp bırakılması büyük bir risktir açıklamasında bulundu.

Gaz ocakları ve gazla çalışan sobaların hortumlarını, yılda bir kaç kez kontrol etmemiz gerektiğinin, yıpranmışsa değiştirilmesini, herhangi bir gaz kaçağında ilk önce ana şalter elektrik akımını kesip, daha sonra ev veya işyerindeki kapı ve pencerelerini açıp ortamın havalandırılması, şömine ve odun sobalarının bacalarını temizlenmesi, çıkan kömürleri çöp bidonları içerisine dökülmemesini, elektrik kesintilerinde, elektrik akımı ile çalışan cihazların fişlerini, prizlerden çıkarttırılması, fazla akım çeken cihazları kullanırken uzatma kablosu kullanımından kaçınılması, yakılan mumların söndürülmesinden emin olmamız gerektiğini, çocukların ateş veya kibritle oynamamaları için bu gibi maddeleri kolay ulaşamayacakları yerlerde muhafaza edilmesine özellikle elektrikle çalışan cihazları evden ayrılırken veya uyku saatlerinde çalıştırılamayacak durumda olduğuna dikkat etmemiz gerektiğine vurgu yaptı. İstemeden, özellikle ihmalden dolayı çıkan yangın sayısı fazladır diyen Gürpınar, herkesin çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Ayrıca, binaların yapımında da yangın teçhizatının önemli olduğunu aktardı.

“İtfaiyecilerin en büyük karşılaştığı zorluk trafik ve yollardaki kasisler”

İtfaiyecilerin karşılaştıkları zorluklara da değinen Gürpınar, bunun başında trafik geldiğine vurgu yaparak, şehirdeki trafik nedeniyle zaman zaman zorluk yaşandığına dikkat çekti. Özellikle Lefkoşa’da mesai saati çıkışında bir yangın ihbarı alındığı zaman trafiğin sıkışmış yönüne doğru gidileceğinde, “zaman kaybına uğruyoruz diğer bir etkenin ise yollardaki kasislerden dolayı da zor anlar yaşıyoruz” dedi.

"Zaman bizim için çok önemli"

Bir yangın yerine gitmeye çalışırken, itfaiyecinin ne kadar hızlı gitmeye çalıştığını anlatan Gürpınar,zaman bizim için çok önemlidir, itfaiye şubesinin kontrol odasına bir ihbar düştüğü vakit, gündüz 20 saniyede çıkış yapıldığını, geceleyin de 45 saniyede çıkış yapıldığını vurguladı.

“197 itfaiye memuru var,26 yeni memur şuan polis okulunda eğitim görüyor”

Ülkede genelinde 9 tane İtfaiye Şubesi olduğunu söyleyen Gürpınar, Lefkoşa’da 2 şube olmak üzere Girne, Mağusa, Güzelyurt, Yeşilköy, İskele, Geçitkale ve Gemikonağı’nda birer itfaiye şubesi bulunduğunu, yaz aylarında ise Vadili Karakolu’nun olduğu yerde bir itfaiye aracı ve 2 personelin sabah 08:00- 20:00’ye kadar görev yaptığını aktardı.

Şuanda 197 itfaiye memuru olduğunu aktaran Gürpınar, 26 yeni itfaiye personelinin şu an polis okulunda eğitim gördüğünü ve yakın zamanda aralarına katılacaklarının bilgisini verdi.Gürpınar son olarak “yangın veya belirtisini görmeniz halinde, derhal 199 numaralı İtfaiye Acil telefonunu arayınız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 12:55