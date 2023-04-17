İtfaiye bir haftalık sürede 8 yangına ve 27 olaya müdahale etti

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü, 10-16 Nisan tarihlerini kapsayan sürede, 8 yangın ve 27 olaya müdahale ettiğini, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarının yaklaşık 194 bin TL olduğunu açıkladı.

İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çıkan yangınların muhtemel sebepleri; "elektrik kaynaklı kısa devre, sönmeden atılan sigara izmariti, baca içerisinde biriken yağların oluşan ısıdan alevlenmesi, kişi veya kişiler tarafından yakma ve birbirine çarpan elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması" olarak sıralandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahal ettiği kurtarma olayları ve diğer olaylar ise şöyle:

"Asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, ağaç ve korkuluk üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, su kuyusuna düşen köpek ve kuzunun kurtarılması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi."