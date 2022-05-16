İtfaiye geçen hafta 19 yangına ve 22 olaya müdahale etti

İtfaiye Müdürlüğü, geçen hafta KKTC’de toplam 19 yangın ve 22 de hususi servis olayına müdahale etti.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yangınlar sonucunda meydana gelen toplam zarar miktarının yaklaşık 140 bin 200 TL olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri şöyle sıralandı:

“Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılan çöplükler, çalışma esnasında spiral (izmirillo) makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, temizlik maksadıyla yakılan ateşlerin kontrolden çıkması, kısa devre, aletlerde meydana gelen arıza sonucu çıkan kıvılcımlar, elektrik kablolarının kısa devre yapması, trafik kazası sonucu devrilen elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar, araçlarda meydana gelen kısa devre, elektrik trafosundan çıkan kıvılcımlar, aracın benzin hortumundan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas etmesi ve restoranın davlumbazı içerisinde biriken yağların tutuşması.”

Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu yola dökülen yağların üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması, araçların motor kısmında ve klima dış ünitesi içerisinde mahsur kalan kedi ve kumrunun kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ve Necat British College, Bellapais School, 23 Nisan ve Lapta İlkokulu öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi olarak yer aldığı kaydedildi.