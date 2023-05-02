İtfaiye geçen hafta 7 yangına ve 21 olaya müdahale etti

İtfaiye ekipleri geride bıraktığımız hafta, 7 yangına ve 21 olaya müdahalede bulundu.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre 24 Nisan- 30 Nisan tarihlerini kapsayan sürede ülkede 7 yangın çıktı. Yangınlarda 194 bin 600 TL hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri bu sürede 21 de olaya müdahale ederek “asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, özel görev, doğal afet, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi” gibi olaylarda yer aldı.

Yangınların sebepleri elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu atılan kıvılcımlar, temizlik maksadıyla yakma ve faal durumdaki balya makinesinin ısınması sonucu olarak belirlendi.

Yangınlardan 3’ü Girne, 2’si Güzelyurt, 1’, Gazimağusa, 1’i Geçitkale’de meydana geldi.

İkisi kuru ot olan yangınlardan birer adedi de motorlu araç, ev, apartman dairesi, ekin, elektrik yangını olarak sıralandı.