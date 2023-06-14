İtfaiye mensuplarına eğitim verildi

Polis Okulu Müdürlüğü’nde itfaiye mensuplarına yönelik “Yangınların Çıkış Sebepleri, Yangınlara ve Diğer Olaylara Müdahale” konulu hizmet içi eğitim düzenlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Şubelerinde görev yapan toplam 24 personelin katıldığı iki hafta süreli eğimin tamamlanmasının ardından bugün Polis Okulu Müdürlüğünde düzenlenen törenle kursiyerlere sertifikaları verildi.

Törene, PGM I. Yardımcısı Ahmet Beşerler, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa ve İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar katıldı.

Törende konuşan Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa, toplumun huzuru, can ve mal güvenliği için yerine getirilen görevlerin daha iyi seviyeye getirilmesi adına düzenlenen hizmet içi eğitimlerin önemli olduğunu ve bu amaçla eğitimlerin belirli aralıklara devam edeceğine değindi.

PGM I. Yardımcısı Ahmet Beşerler ise yaptığı konuşmada; İtfaiye Mensuplarının yerine getirdikleri görevlerin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, Polis Teşkilatının daha ileri seviyeye taşınması adına bu tip hizmet içi eğitimlerle personelin gelişmesine ve bilgilendirilmesine devam edileceğini belirtti.