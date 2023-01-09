İtfaiye Müdürlüğü yangına karşı uyarılarda bulundu

İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önleyeceğini belirterek, yangına karşı öneriler ve uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, mangal, şömine veya odun sobasını tutuşturmak için akaryakıt ürünlerinin (benzin, mazot vb.) kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Halı, yastık, perde, yorgan, battaniye veya koltuk gibi kolay alev alabilecek eşyaların ve kurutulacak giysilerin şömine, soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzakta tutulması ve şömine önlerine koruyucu kalkan konulması gerektiği ifade edildi.

İş yeri ve konutlardaki elektrik tesisatlarında, aşırı yüklenmeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarının kontrolünün uzman kişilere yaptırılması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

“Özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız, meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Araçlarınızın içerisinde ve evlerinizde, yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yeri ve konutunuzu yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattına ulaşmaları önemle rica olunur”