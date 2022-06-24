İtfaiye Müdürü: "Yangın kontrol altına alındı"

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, dört gündür devam eden yangının genel anlamıyla kontrol altına alındığını ifade ederek, “Ancak henüz bitmiş değil, henüz kesin bir şey diyemeyiz” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, yangının genel anlamıyla kontrol altına alındığını ancak henüz bitmediğini söyleyerek, kesin bir şey demek için erken olduğunu vurguladı.

Yanmış alanlar içinde zaman zaman parlamalar olduğunu ve yanmamış alanlara sıçramaması için müdahale edildiğini aktaran Gürpınar, havadan ve karadan çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022, 12:44