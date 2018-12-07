İthal ürünlerde 2 numunede ilaç kalıntısı

Tarım Dairesi 30 Kasım – 6 Aralık 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri,Kırmızı Acı Biber ,Patates, Kepek, Cennet Meyvesi , Pul Biber Çeşitleri, Buğday,Soya Küsbesi, Arpa, Siyah Erik ve Mısır olmak üzere 33 numuneden 31’i temiz olup, 2 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
SVS Tic. Ltd ait Armut’tan (Ank) alınan numunede, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir. Halil Kasap Paz.ait Armut(Ank) alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecektir.
Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates, Salatalık ,Beyaz Lahana, Marul, Kereviz, Biber Çeşitleri, Havuç, Brokoli ve Taze Soğan olmak üzere 22 numuneden 21’i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Alsancak’ta domates üretimi yapan Fikri Terkan’ın ve Mağusada Salatalık üretimi yapan Taşim Dağlı’nın ürünlerinden alınan (2.) numunelerin temiz çıkmasından dolayı, ürünlerin hasadına izin verilmiştir.
Türkmenköy’de kereviz üretimi yapan Cabbar Çelik’in ürününden alınan numunede, ruhsatsız ilaç kullanımından dolayı ürün imha edilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Holly Grains Ltd &Başpınar İthal Mısır Temiz
2 Nej Gairn Ltd İthal Kepek Temiz
3 Svs Tic. Ltd. İthal Mısır Temiz
4 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
5 Svs Tic. Ltd. İthal K.Acı Biber Temiz
6 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü
7 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
8 Cey-Par Tic. İthal Elma(Golden) Temiz
9 Cey-Par Tic. İthal Elma(Stk) Temiz
10 Halil Kasap Paz. İthal Armut(Ank) Limit Üstü
11 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz
12 Çınar Gıda Ltd. İthal Buğday Temiz
13 Holly Grains Ltd İthal Mısır Temiz
14 Rova Trd. Ltd. İthal Pul Biber Temiz
15 TÜK İthal Arpa Temiz
16 Sadamir Ltd İthal Patates Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Erik Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
20 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
21 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
22 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
23 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
24 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
25 Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
26 Özçağ Free Port İthal Soya Küsbesi Temiz
27 TÜK İthal Arpa Temiz
28 Baharyolu İthal Acı Pul Biber Temiz
29 Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz
30 M.Haci Ali Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
31 M.Haci Ali Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi(Bütün) Temiz
32 Sadamir Ltd İthal Patates Temiz
33 TÜK İthal Kepek Temiz
34 Cabbar Çelik Türkmenköy Kereviz İmha
35 Cabbar Çelik Türkmenköy Mor Sarma Temiz
36 Cabbar Çelik Türkmenköy Taze Soğan Temiz
37 İzzet Kızıltoprak Aydınköy Maydanoz Temiz
38 Hüseyin Cankur Aydınköy Mor Patlıcan Temiz
39 Emin Ahmet Aydınköy Havuç Temiz
40 Kemal Selim Aydınköy Domates Temiz
41 Hasan Çolak Yedidalga Salatalık Temiz
42 Cevdet Atalar Yeşilırmak Biber Kapya Temiz
43 Atalay Canveren Yeşilırmak Marul Temiz
44 Barış Baş Yeşilırmak Sarma Temiz
45 Serdinç Hayta Mağusa Salatalık Temiz
46 Serdinç Hayta Mağusa Domates Temiz
47 Serdinç Hayta Mağusa Patlıcan Temiz
48 Muzaffer Cabbar Mağusa Biber Dolmalık Temiz
49 Taşim Dağlı Mağusa Salatalık Temiz
50 Medine İster Mağusa Marul Temiz
51 Veli Dölek Mağusa Domates Temiz
52 Fikri Terkan Alsancak Domates Temiz
53 Fon Line Ltd. Girne Domates Temiz
54 Tar-San Ltd. Çatalköy Beyaz Lahana Temiz
55 Tar-San Ltd. Çatalköy Brokoli Temiz