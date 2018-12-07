İthal ürünlerde 2 numunede ilaç kalıntısı

Tarım Dairesi 30 Kasım – 6 Aralık 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri,Kırmızı Acı Biber ,Patates, Kepek, Cennet Meyvesi , Pul Biber Çeşitleri, Buğday,Soya Küsbesi, Arpa, Siyah Erik ve Mısır olmak üzere 33 numuneden 31’i temiz olup, 2 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS Tic. Ltd ait Armut’tan (Ank) alınan numunede, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir. Halil Kasap Paz.ait Armut(Ank) alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecektir.

Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates, Salatalık ,Beyaz Lahana, Marul, Kereviz, Biber Çeşitleri, Havuç, Brokoli ve Taze Soğan olmak üzere 22 numuneden 21’i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Alsancak’ta domates üretimi yapan Fikri Terkan’ın ve Mağusada Salatalık üretimi yapan Taşim Dağlı’nın ürünlerinden alınan (2.) numunelerin temiz çıkmasından dolayı, ürünlerin hasadına izin verilmiştir.

Türkmenköy’de kereviz üretimi yapan Cabbar Çelik’in ürününden alınan numunede, ruhsatsız ilaç kullanımından dolayı ürün imha edilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Holly Grains Ltd &Başpınar İthal Mısır Temiz

2 Nej Gairn Ltd İthal Kepek Temiz

3 Svs Tic. Ltd. İthal Mısır Temiz

4 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

5 Svs Tic. Ltd. İthal K.Acı Biber Temiz

6 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü

7 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

8 Cey-Par Tic. İthal Elma(Golden) Temiz

9 Cey-Par Tic. İthal Elma(Stk) Temiz

10 Halil Kasap Paz. İthal Armut(Ank) Limit Üstü

11 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz

12 Çınar Gıda Ltd. İthal Buğday Temiz

13 Holly Grains Ltd İthal Mısır Temiz

14 Rova Trd. Ltd. İthal Pul Biber Temiz

15 TÜK İthal Arpa Temiz

16 Sadamir Ltd İthal Patates Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Erik Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

20 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

21 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

22 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

23 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

24 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

25 Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

26 Özçağ Free Port İthal Soya Küsbesi Temiz

27 TÜK İthal Arpa Temiz

28 Baharyolu İthal Acı Pul Biber Temiz

29 Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz

30 M.Haci Ali Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz

31 M.Haci Ali Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi(Bütün) Temiz

32 Sadamir Ltd İthal Patates Temiz

33 TÜK İthal Kepek Temiz

34 Cabbar Çelik Türkmenköy Kereviz İmha

35 Cabbar Çelik Türkmenköy Mor Sarma Temiz

36 Cabbar Çelik Türkmenköy Taze Soğan Temiz

37 İzzet Kızıltoprak Aydınköy Maydanoz Temiz

38 Hüseyin Cankur Aydınköy Mor Patlıcan Temiz

39 Emin Ahmet Aydınköy Havuç Temiz

40 Kemal Selim Aydınköy Domates Temiz

41 Hasan Çolak Yedidalga Salatalık Temiz

42 Cevdet Atalar Yeşilırmak Biber Kapya Temiz

43 Atalay Canveren Yeşilırmak Marul Temiz

44 Barış Baş Yeşilırmak Sarma Temiz

45 Serdinç Hayta Mağusa Salatalık Temiz

46 Serdinç Hayta Mağusa Domates Temiz

47 Serdinç Hayta Mağusa Patlıcan Temiz

48 Muzaffer Cabbar Mağusa Biber Dolmalık Temiz

49 Taşim Dağlı Mağusa Salatalık Temiz

50 Medine İster Mağusa Marul Temiz

51 Veli Dölek Mağusa Domates Temiz

52 Fikri Terkan Alsancak Domates Temiz

53 Fon Line Ltd. Girne Domates Temiz

54 Tar-San Ltd. Çatalköy Beyaz Lahana Temiz

55 Tar-San Ltd. Çatalköy Brokoli Temiz