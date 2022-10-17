İthalde 3, yerlide 2 üründe limit üstü kalıntı

banner102
İthalde 3, yerlide 2 üründe limit üstü kalıntı
banner94
banner90

Tarım Dairesi 7-13 Ekim tarihlerini kapsayan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ithal ürünlerde 61 numuneden ikisinde limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı.

banner91
Yerli ürünlerde 16 numuneden 13'ünün temiz olduğu ancak 3 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği belirtildi.

İthal ürünler arasında Engin Değirmenci’ye ait elma (golden), firmanın isteği üzerine menşeine iade edilirken, İşleyen Kardeşler’e ait elma yine firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden Güzelyurt sakini Fatma Türker’e ait narda, Aydınköy sakini İzzet Kızıltoprak’a ait narda ve Bostancı sakini Selim Sergey’e ait narda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden bu ürünlerin hasadı durduruldu.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
41 Kadın-41 Hayat Sergisi” tamamlandı
41 Kadın-41 Hayat Sergisi” tamamlandı
  1. Kültür & Sanat
﻿