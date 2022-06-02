İTÜ-KKTC'den su çalıştayı...

İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü (İTÜ-KKTC), “Kıbrıs ve Su: Yapılanlar, Tespitler ve Yapılması Gerekenler” konulu çalıştay düzenliyor. Çalıştay, Salı günü 08.30 – 18.45 saatleri arasında Lefkoşa Concorde Tower Otel’in Othello Salonu’nda gerçekleştirilecek..

İTÜ-KKTC'den verilen bilgiye göre, Çalıştayda 08.30 - 09.30 arası açılış konuşmaları yapılacak. Bu kısımda İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve protokoldeki konuklar konuşacak.

Açılış sunumu "Kıbrıs’ın Su Meselesi" 09.30 - 10.10 arasında TC eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yapılacak.