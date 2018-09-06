İTÜ-KKTC’DEN BELEDİYELER BİRLİĞİ’NE ZİYARET

İTÜ-KKTC Rektörü Ercan Kahya ve İTÜ-KKTC Genel Sekreteri Dursun Koç, Güzelyurt Belediyesi ve Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar’ı ziyaret etti.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, KTBB ve üye belediyelerin üniversitelere katkı koymaya hazır olduklarını belirten Özçınar, “Proje üretmek ve bu projelerde yer bulmak bizi memnun eder” dedi.

İTÜ-KKTC Rektörü Kahya da Mahmut Özçınar’a yeni görevinde başarı dileyerek “Bulunduğumuz şehre ve ülkeye sorumluluklarımız var. Sivil toplum kuruluşları ve yerel kuruluşlarla temas halindeyiz” şeklinde konuştu.