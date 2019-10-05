İyilik Gönüllüler Derneği'nden seramik sergisi

İyilik Gönüllüler Derneği tarafından Karpaz Ubuntu Projesi çerçevesinde ortaya çıkan eserlerden oluşturulan seramik sergisinin açılışı, Arabahmet’teki İyilik Evi’nde yapıldı.

Serginin açılışına Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Seramik Sanatçısı ve İyilik Gönüllüsü Leman Cankat, Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, İyilik Gönüllüleri ve İyilik Evi yetkilileri ile diğer davetliler katıldı.

Sergi, gün boyunca İyilik Evi’nde ziyarete açık olacak.

CANKAT

Serginin açılışında konuşma yapan seramik sanatçısı ve iyilik gönüllüsü Leman Cankat, kapitalist sistem içerisinde insanların iyilik yapmayı unuttuğunu ve içindeki evliyayı baskılayıp, eşkıyayı ortaya çıkardığını söyledi.

Dünyanın değişmesini isteyenlerin, çocukların sesine kulak vermeleri gerektiğini söyleyen Cankat, minik yüreklere dokunmak ve önemsediğini göstermek gerektiğini ifade etti.

Cankat katkılarından dolayı Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’e, Karpaz Ubuntu Projesi’ne sahip çıkan çocuklar ve ailelerine ayrıca, konaklama desteği veren Elausa Tatil Köyü sahiplerine teşekkür ederek, bir aile olmak, çocukları sokaktaki tehlikelerden uzak tutmak adına kurulan İyilik Evi’nin etkinlik için özellikle seçildiğini ve herkesin burayı görmesini istediklerini belirtti.

BENTER

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de Leman Cankat’ın birçok fedakârlık yaparak projeyi tamamladığını belirterek, iyilik yapmayı, kavga etmemeyi ve huzurlu bir şekilde geçinmeyi çocuklara öğretmenin önemine işaret etti.

İşleri esas yapanın gönüllüler olduğunu söyleyen Benter, Vakıflar’ın sadece aracı rol üstlendiğini ve görevinin atalarından kalan iyilik yapma mirasını sürdürmek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından en yaşlı iyilik gönüllüleri sıfatıyla Teoman ve Özgül Cankat’a Benter tarafından plaket takdim edildi.

İyilik gönüllüleri liderlerinden Mustafa Şamil de Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’e plaket takdiminde bulundu.

İyilik Evi Sorumlusu Faik Uzuner ise hediyesini Seramik Sanatçısı Leman Cankat’tan aldı.

Daha sonra sergi gezildi.