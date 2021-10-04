İyilik yapma ve yardımlaşma temalı resim ve kompozisyon yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, iyilik yapma ve yardımlaşma konularında toplumsal farkındalık oluşturabilmek adına ilkokullarda resim, ortaokullarda ise kompozisyon yarışması düzenlendi.

Türk Kızılayı’ndan verilen bilgiye göre, yarışma jürisinin değerlendirdiği 1492 resim ve 98 kompozisyon arasından dereceye giren öğrencilere, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreniyle ödülleri takdim edildi.

Resim yarışmasında dereceye giren ilkokul öğrencilerine tablet, kompozisyon yarışmasında dereceye giren ortaokul ve lise öğrencileri arasından; birinci gelen öğrencilere masaüstü bilgisayar, ikinci gelen öğrencilere dijital fotoğraf makinesi ve üçüncü gelen öğrencilere de tablet hediye edildi.

Yarışmaya katkı koyan jüri üyelerine de teşekkür belgeleri verildi.

Resim Yarışması Kazananları

1. Selim Şehsuvaroğlu - 4D - Şehit Ertuğrul İlkokulu

2. Emine Budak - 1A - Gelibolu İlkokulu

3. Ecemnaz Buran - 3G - Levent Primary School

Jüri Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Raif Dimiller

Yrd. Doç. Dr. Hasan Zeybek

Yrd. Doç. Dr. Eser Keçeci

Kompozisyon Yarışması Kazananları



Ortaokul Kategorisi1. Dila Sökmez - The English School2. Duru Dülger - Necat British College3. Elif Aydın - Lapta Yavuzlar LisesiLise Kategorisi1. Esra Pekmezci - Bülent Ecevit Anadolu Lisesi2. Kardelen Andaş - Lefkoşa Türk Lisesi3. Ceren Kesgin - Bülent Ecevit Anadolu LisesiJüri ÜyeleriEsra Korman Peker - Bülent Ecevit Anadolu Lisesi,Tezel Muruz Dayı, Aslı Taner - Bayraktar OrtaokuluCanay Erçağ - Lefkoşa Türk LisesiKerime Ilıcan - Demokrasi OrtaokuluAslı Taner - Bayraktar Ortaokulu