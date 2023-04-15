“İyilikte Yarışalım Sosyal Sorumluluk Proje” yarışması ödülleri dağıtıldı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde düzenlediği “İyilikte Yarışalım Sosyal Sorumluluk Proje” yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, toplam 35 okuldan 50’ye yakın projenin yer aldığı yarışma sonunda Güzelyurt Kurtuluş Lisesi “Kan Kardeşim, Can Kardeşim” sloganıyla birinci, “Ben de Senin Evladınım“ temasıyla Demokrasi Ortaokulu ikinci, “İyi misin?“ sorusuyla Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ile “Çocuklar için Hamle Sırası Sende“ sloganıyla Esentepe Ortaokulu üçüncü oldu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “1571’den sonra vakıfları kurarak iyilik medeniyetinin temellerini atan nene dedelerimiz vardı. İngiliz döneminde İngiliz idaresine karşı mücadele ederek vakıfları Türk toplumunun idaresine geçiren Dr Küçük ve arkadaşları vardı. Bugünlerde de bu güzel projelerle iyilik medeniyetini yaşatan, nene dedeleri ile aynı amaca hizmet eden gençlerimiz var” ifadelerini kullandı.