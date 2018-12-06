İzcan başsağlığı mesajı yayınladı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkede yaşanan sel felaketi sonucunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, yaşananların, doğanın; plansız yapılanma, dere yataklarının doldurulması, su kanallarının önünün kapatılması, kaçak inşaatlara göz yumulması, dağların oyulması, programsız yapılanma ve imar yasalarının doğru hazırlanıp uygulanmaması sonucunda meydana gelen tahribattan dolayı “acı bir intikamı” olduğuna vurgu yaparak, “Ne yazık ki bunun bedelini suçsuz ve günahsız vatandaşlarımız ödemektedir” dedi.



Yaşananlardan bu güne kadar hükümet etmiş ve gereken tedbirleri almamış tüm yetkililerin sorumlu olduğunu kaydeden İzcan, “Bugün timsah gözyaşları dökmeleri onları sorumluluklarından kurtarmaz. Çünkü esas suçlu onlardır” dedi.



Yaşanan felaketlerin; İskele ve Gazimağusa emirnamelerine karşı çıkan, daha çok kar peşinde koşan sermaye çevrelerinin haksızlığını bir kez daha gözler önüne serdiği ifade eden İzcan, “Bir an önce bütün ülkeyi kapsayan bir imar planı hazırlanmalı, önleyici olarak da emirnameler hayata geçirilmelidir” dedi.



Yaşanan felaketten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi