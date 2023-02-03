İzcan: “BKP kurucusu ve MYK üyesi Yaşar ustayı daima saygı ve özlemle anacağız”

İzcan: “BKP kurucusu ve MYK üyesi Yaşar ustayı daima saygı ve özlemle anacağız”
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, beklenmedik bir şekilde yaşamını yitiren BKP kurucusu ve merkez yönetim kurulu üyesi Hüseyin Yılmaz Yaşarcan’ın yarın Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verileceğini açıkladı.

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Açıklamasında “Yaşar ustayı daima özlem ve saygıyla anacağız” diyen İzcan, Hüseyin Yılmaz Yaşarcan’ın yaşamı boyunca barış ve demokrasi mücadelesinden ödün vermediğini dile getirdi. İzcan, “Kıbrıs Türk Toplumu gerçek bir yiğit evladını yitirmiştir.” dedi.

BKP’nin, Özker Özgür, Hüseyin Yılmaz Yaşarcan ve Şefik Par gibi yurtseverlerin barış ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten İzzet İzcan, “Onlara olan borcumuzu ülkenizi özgürleştirerek ödeyeceğiz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023, 16:16
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