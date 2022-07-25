İzcan: “Çalışanların maaşlarından kesinti yapılarak ekonominin düze çıkarılması mümkün değil”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, çalışanların maaşlarından kesinti yapılarak ekonominin düze çıkmasının mümkün olmadığını söyledi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, maaşlardan kesinti yapılması ile ilgili kanun gücüne kararname hakkında yaptığı açıklamada, ülkenin giderek felakete sürüklendiğini, çalışanların maaşlarından kesinti yapılarak ekonominin düze çıkmasının mümkün olmadığını savundu.

Sorunun rejimden kaynaklandığını savunan İzcan, bunun Kuzey Kıbrıs’taki yöneticiler tarafından istismar edildiğini, gelen hükümetlerin kayıt dışı ekonomiye göz yumduğunu ve zengin kesimden vergi almadığını iddia etti.