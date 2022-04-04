İzcan'dan hükümete tepki

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, mart ayı elektrik faturalarının vatandaşın eline ulaşmasıyla %300’lük zam yaşandığı gerçeğinin görüldüğünü belirterek, “halkın büyük bir şok içerisinde olduğunu” vurguladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, “zammı kendi yapmamış gibi, faturaları mart ayının soğuk geçmesine bağlayarak, zammı yeniden değerlendireceklerini açıklamasının halkla alay etmek olduğunu” savunan İzcan, “Peki akaryakıta, temel gıda maddelerine, alkollü içeceklere yaptığınız %300 zamları da değerlendirecek misiniz?" diye sordu.

BKP Basın Bürosu aracılığıyla yazılı açıklama yapan İzcan, “Siz ne yaptığını bilmeyen, şaşkın bir hükümetsiniz; yıllık gerçek enflasyonun %100 aştığı, halkın %60’nın gelirlerinin giderleri karşılamadığı bu ülkede, halkla alay ederek, hükümetçilik oynayamazsınız” ifadelerini kullandı.

“Derhal, vergileri fonları düşürün, müşavirlik ve buna benzer savurganlıklardan vaz geçerek, piyasaları canlandırın” çağrısında bulunan İzcan, TL kullanımının devam ettiği ve üretimin olmadığı bir yerde ekonomik istikrarın sağlanamayacağını vurguladı.