İzcan'dan sandığa gitme çağrısı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, halka pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan İzcan, “Pazar günkü seçimde Kıbrıs Türk toplumunun kaderi oylanacak. Gün, kişisel kırgınlıkları bir tarafa bırakıp safları sıklaştırma günüdür. Karar vermemiz gereken, federal birleşik bir Kıbrıs’la barışa ulaşacak mıyız? Yoksa, ayrılıkçı çözümsüzlük siyasetlerinin peşinde koşarak, Türkiye’nin alt yönetimi mi olacağız?” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkü’nün yeterince acı çektiğini, yeni maceralar yaşamak istemediğini kaydeden İzcan, seçim gününe kadar yeni provokasyonlar olabileceğini belirtti ve halkın soğukkanlılığını yitirmemesini istedi.

“Kendi partisi ve hükümetini dahi yönetemeyen Ersin Tatar, Kıbrıs Türk toplumunun hak ve çıkarlarını koruyamaz” iddiasında bulunan İzcan, halkı Mustafa Akıncı’ya destek olmaya çağırdı.