İzcan, Dr. İhsan Ali’nin anısına düzenlenen etkinliğe katıldı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Dr. İhsan Ali, Kıbrıs’ın birliğini savunan bir yurtseverdir” diyerek, ölümünün 45. yılında, Dr. İhsan Ali’yi saygı ve özlemle andıklarını belirtti.

BKP’den yapılan açıklamaya göre İzcan, Kıbrıs’ta iki toplumun barış içerisinde, kardeşçe yaşamasını savunan Kıbrıslı Türk yurtsever Dr. İhsan Ali’nin ölümünün 45’inci yıl dönümünde anısına düzenlenen etkinliğe katılarak, konuşma yaptı.

Güney Kıbrıs’ta Kıbrıs Gazeteciler Birliği’nde gerçekleşen etkinliğe, Rum Meclisi eski Başkanı Yannagis Omiru de katıldı.

-İzcan

BKP Genel Başkanı İzcan konuşmasında, Dr. İhsan Ali’nin yüreği, yurt ve insan sevgisi ile dolu bir yaşam sürdüğünü, hekim olarak Kıbrıslı Türk ve Rumlara hizmet ettiğini belirtti.

Dr. İhsan Ali’nin, Kıbrıslı Türklerin karşı karşıya kaldığı ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarla yakından ilgilendiğini, Baf bölgesindeki eğitim komitelerinde, kooperatiflerde ve Baf Belediyesi’nde meclis üyesi olarak sayısız hizmetler sunduğunu ifade eden İzzet İzcan, “Onun en büyük hizmeti, taksim siyasetine karşı çıkması oldu” dedi.

Dr. İhsan Ali’nin, İngiliz sömürge yönetiminin böl yönet siyasetlerine karşı çıkarak, Kıbrıs’ın bağımsızlığını ve iki toplumun kardeşçe yaşamasını savunduğunu dile getiren İzcan, Ali’nin, TMT içerisinde görev almayı reddettiğini, EOKA’nın Enosis siyasetlerine de açık biçimde karşı çıktığını kaydetti.

Kıbrıslı yurtseverlerin yeni ve genç İhsan Ali’ler yetiştirme sorumluluğu olduğunu belirten İzzet İzcan, ölümünün 45. yılında, Dr. İhsan Ali’yi saygı ve özlemle andıklarını ifade etti.