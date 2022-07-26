İzcan: “Halkın gündemi emek, barış ve özgürlük”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, halkın gündeminin emek, barış ve özgürlük olduğunu vurguladı.



İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Piyango’suna EOKA’cı askerlerin resimlerinin basılarak satışa sunulmasının, “fanatik”, “milliyetçi” kesimlerin Kıbrıs’ın tarihinden ne kadar kopuk olduğunu ortaya koyduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın söylemlerini eleştiren İzcan, “yapılanların ırkçılık olduğunu ve toplumu taciz” ileri sürdü. İzcan, insanların geleceğini karartan, ekmeğine saldıran, maaşlarını kesen gerici zihniyetin, gündem şaşırtmak için bilerek suni gündemler yaratma peşinde olduğunu savunarak, yurtsever kesimlere tahriklere kapılmama çağrısında bulundu.