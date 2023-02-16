İzcan, hükümetin maaşlardan kesinti kararını eleştirdi

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP-DP-YDP hükümetinin yangından mal kaçırırcasına, yasa gücünde kararname çıkartarak, çalışanların maaşlarından kesinti yapmasının, iyi niyetten yoksun, sağlıklı planlama yapılmadan, eksik ve aksak bir karar olduğunu savundu.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümet, halkın duygularını istismar ederek, tepeden inme tavırlar içine girdiği görüşünü ifade eden İzcan, “Ülkedeki sermaye kesimini temsil eden başta banka, sigorta ve müteahhit kesimler, yardım kampanyasının neresindedir?” diye sordu.

“Ülke kaynaklarını sömüren otel sahipleri, kumarhane patronları, vergi sıralamalarında görünmeyen patronlar, kaç para yardım yapıyorlar?” diye soran İzcan, hükümeti doğru düzgün, sağlıklı bir çalışma yapmaya çağırdı.

-"Ülkemizde depreme karşı bilimsel çalışma yapılmalıdır"

Ülkede depreme karşı bilimsel çalışma yapılmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, kaynakların öncelikle bunlar için ayrılması gerektiğini kaydetti ve “UBP koalisyon hükümetinden şükran çekmeyi bırakarak, bu konuda acil adım atmasını talep ediyoruz” dedi.