İzcan: "İbretle karşıladık"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, bir hafta önce kurulan UBP-DP-YDP hükümetinde bazı bakanların istifa edebileceğini açıkladığını ileri sürerek, bunu ibretle karşıladıklarını belirtti.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “UBP-DP-YDP hükümetinin, Ankara’daki AKP hükümetinden onay alamadığını” öne sürerek, “Öyle olmasa Başbakan böyle açıklama yapmazdı” dedi.

Tahsin Ertuğruloğlu’nun Dışişleri Bakanı yapılmak istendiği, kabinedeki dört bakanın değiştirilmesinin talep edildiği iddialarının bulunduğunu belirten İzcan, Başbakan Sucuoğlu’nu bu konularda gerçekçi açıklama yapmaya çağırdı.

İzcan, demokratik ve çağdaş hukuk devletine ulaşmanın yolunun, çözüm ve barıştan geçtiğini kaydetti.