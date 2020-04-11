İzcan: "Kavazoğlu ve Mişaulis'i saygı ile anıyoruz"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “katledilişlerinin” 55. yıldönümünde Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’i saygı ile andıklarını belirtti.

“Kıbrıs’taki toplumları birbirinden ayırmaya çalışanlara rağmen ortak vatan mücadelesi veren iki halk kahramanının anısı önünde saygı ile eğiliriz. Kavazoğlu ve Mişaulis, köy köy gezip taksime karşı çıktılar. Kıbrıs halkına karşı düzenlenen emperyalist komplolara karşı halkı bilinçlendirip, bağımsızlığı savundular” diyen İzcan, “Kavazoğlu ve Mişaulis’i öldürerek mücadeleyi durdurduğunu sananlar yanılmıştır. Bu gün yüzlerce Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum yurtsever onların açtığı yoldan ilerlemeye devam etmektedir” dedi.

İzcan yazılı açıklamasında, Birleşik Kıbrıs Partisi’nin Kavazoğlu ve Mişaulis’in yıllar önce savundukları değerlere sahip çıkmaya ve onların açtığı yoldan ilerlemeye devam edeceğinin altını çizdi. İzcan, “Yeniden birleşme ve federal çözüm mücadelesi kararlı bir şekilde sürdürülecek ve başarıya ulaştırılacaktır” dedi.