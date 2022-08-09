İzcan: “Kıbrıslı Türklerin İslam Spor Oyunlarına katılamamasının sorumlusu çözüm karşıtı statükoculardır”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Konya’da gerçekleştirilen İslam Spor Oyunlarına Kıbrıslı Türk sporcuların katılamamasının esas sebebinin, statükocu kesimlerin izlediği ayrılıkçı siyasetler olduğunu” ileri sürdü.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Özürleri kabahatlerinden büyük” diyerek, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hangi sıfatla gençlerin dışlandığı etkinliklere katılacağını” sordu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, “Gidip görüşlerimizi açıklayacağım" şeklinde açıklama yaptığını belirterek bunu eleştiren İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Tatar’a en güzel cevabı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun verdiğini kaydetti.

“Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonlardan kurtulması, en temel insan hakkıdır” diyen BKP Genel Başkanı İzcan, bunun gerçekleşmesinin yolunun, toplum olarak uluslararası hukukun içine girmek olduğunu belirtti.

İzcan, Kıbrıs sorununun BM kararları temelinde federal bir çözüme ulaşmasının, Kıbrıslı Türklerin dünya ile buluşmasını sağlayacağını savundu.