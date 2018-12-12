İzcan: Krizin faturasını halen halk ödüyor

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümetin, hayat pahalılığı ödeneğini 3 ay donduran yasa gücünde kararnamenin Meclis’te onaylanmasını sağlayarak, ekonomik krizin faturasını halka ve emekçiye ödettirmeye devam ettiğini savundu.



İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Emekçiler sorumlusu olmadığı krizin faturasını ödemeyi reddediyor. Krizi kim yarattıysa bedelini de o ödesin” dedi.



“Çifti, hayvancı, asgari ücretli tüm kesimleri yok etmeyi hedef alan bir sistemi yaratan ve devam ettiren sizlersiniz” diyen İzcan, bu ekonomik yıkımı yaratanların vatandaştan fedakarlık bekleme hakkına sahip olmadığını belirtti.



İzcan, emekten yana olduğunu iddia eden hükümet ortakları CTP ve TDP’nin de parti program ve tüzüklerini, seçim meydanlarında verdikleri sözleri hiçe sayarak, aymazca emek düşmanlığı yaptığını iddia eti.



İzcan, “Halkımıza çağrımız, bu yaşanan sömürüye karşı sokakta hep birlikte ‘sorumlusu olmadığımız krizin bedelini ödemiyoruz, ödemeyeceğiz’ demektir” ifadelerini kullandı.