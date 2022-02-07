İzcan: “Maraş’a karşılık Ercan ve Mağusa Limanı’nın açılması halkı rahatlatacak”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Rum tarafının güven yaratıcı önlemler adı altında, Maraş, Ercan Hava Limanı ve Mağusa Limanı’nı kapsayacak önerilerinin ciddiyetle ele alınmasını istedi.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İzcan, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, öneriler sunulmadan önerileri ret ettiğini ve iki devlet tanınmadan masaya oturmayacağını açıklaması, taksimci niyetini ortaya koymuştur” dedi.

Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter’in Maraş’ın tümünün vakıf malı olduğunu açıklamasının gerçek dışı olduğunu iddia eden İzcan, toplumun bilerek kandırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Vakıflar İdaresi’nin, Taşınmaz Mal Komisyonu müracaat ve davalarına taraf kabul edilmesinin de aynı senaryonun parçası olduğunu iddia eden İzcan, “Ciddi bir manipülasyonla karşı karşıyayız” dedi.

“Ercan Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara açılması ve Mağusa Limanı’nın üstünden serbest ticaretin başlaması, Kıbrıs Türk ekonomisine önemli bir rahatlama getireceği gibi, ambargoların kalkmasını sağlayacak ve halkı rahatlatacaktır” diyen İzcan, bunlara karşı çıkmanın, halka yapılacak en büyük bir kötülük olduğunu iddia etti.