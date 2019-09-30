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İzcan mesaj yayınladı

İzcan mesaj yayınladı
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 Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, “Ömrünü barış, birleşik ve federal Kıbrıs’a adamış sevgili yoldaşımız İlker Kılıç’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz” dedi.
İzcan, İlker Kılıç’ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, başta ailesi olmak üzere tüm barışsever “Kıbrıslılara” baş sağlığı dileğinde bulundu.

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