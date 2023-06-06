İzcan: “Milliyetçiliğin her türlüsünü reddediyoruz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Asya Karaali ismindeki Kıbrıslı Türk kıza, Güney Kıbrıs’ta bazı "magandalar" tarafından saldırıda bulunulmasını kınadıklarını açıkladı.

Saldırganların tutuklanarak mahkemeye çıkartılmasını doğru ve yerinde bir hareket olarak değerlendiren İzcan, Kıbrıs Rum yargısının hiç acımadan sorumluları cezalandırmasını istedi.

İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, "1963 olaylarının kıvılcımlarının da benzer şekilde gerçekleştirildiğini, her iki tarafın da provokasyonlara fırsat vermemesi gerektiğini" ifade etti.

“Kıbrıs tüm Kıbrıslıların ortak yurdudur ve her köşesinde özgürce yaşama hakları vardır“ diyen İzcan, çağdışı ve ırkçı yaklaşımların mahkûm edilmesinin, ortak yaşamın kurulmasına önemli katkı yapacağını kaydetti.

İzcan, “BKP, şoven ve milliyetçi politikaların her türlüsüne kararlılıkla karşı çıkacaktır” ifadelerini kullandı.