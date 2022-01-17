İzcan: "Seçimlerle hiç bir şey değişmeyecek"

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, 23 Ocak milletvekilliği seçimlerinde değişen bir şey olmayacağını iddia etti.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, “Halk seçimlerden usandı, statükocu partiler, gerçek dışı vaatlerde bulunmaktan usanmadı” diyen İzcan, halkı sandıkları boykot etmeye çağırdı.

Asgari ücretin brüt 7 Bin TL olduğu bir ülkede, milletvekillerinin 43 bin, müsteşar 39 bin ve müdürlerin 35 bin TL maaş almasının kabul edilmez olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzcan, “Sömürü ve vurgun düzeni tam da budur” dedi.

“Beni seçin sizi kurtarayım” diyenlerin bu konularda söyleyecek sözlerinin olmaması, düzenin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını belirten İzcan, bu kesimlere verilecek en güzel cevabın, sandıkları güçlü bir şekilde boykot etmek olacağını savundu.