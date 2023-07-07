İzcan, tarafları görüşmeleri 2017 yılında Crans-Montana da kaldığı yerden, ön koşulsuz başlatmaya çağırdı

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, tarafları ayrılıkçı politikalardan vaz geçerek, Guterres önerilerini kabul etmeye ve görüşmeleri 2017 yılında Crans-Montana'da kaldığı yerden, ön koşulsuz başlatmaya çağırdı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, UNFICYP rapor taslağında önemli açıklamalarda bulunduğunu, özel temsilci atayarak görüşmelerin tekrar başlamasının tarafların inisiyatif almalarına bağlı olduğunun ortaya çıktığını vurguladı.

Taraflar arasındaki mesafenin açıldığına dikkat çeken BM Genel Sekreteri’nin, böyle devam ettiği sürece, inisiyatif alma niyeti olmadığına dikkat çeken İzzet İzcan, “BM Genel Sekreteri Guterres, Crans Montana'da ortaya koyduğu 6 maddelik çözüm önerilerinin arkasında durmaktadır“ dedi.

-"AB’nin rolünün yükseltilmesine izin yok. Maraş konusunda Güvenlik Konseyi kararları geçerlidir."

Kıbrıs Rum liderliğinin görüşmelerde AB’nin rolünün yükseltilmesi için ortaya koyduğu çabaya yeşil ışık yakılmadığını belirten İzzet İzcan, Maraş konusunda Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunduğunu ve bunun yeni oldu bittilere izin verilmeyeceği anlamına geldiğini söyledi.

-"İki devlet gibi ayrılıkçı politikalardan vaz geçin"

Taraflara aralarındaki mesafeyi daraltarak, BM Genel Sekreterine inisiyatif alması için yardımcı olmaları çağrısında bulunan İzzet İzcan, tarafları ayrılıkçı politikalardan vaz geçerek, Guterres önerilerini kabul etmeye ve görüşmeleri 2017 yılında Crans-Montana'da kaldığı yerden, ön koşulsuz başlatmaya çağırdı.