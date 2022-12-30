İzcan: “Tüm yurttaşların yeni yılı kutlu olsun… 2023 yılının yurdumuza barış ve huzur getirmesini diliyoruz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, 2023 yılının ülkeye barış ve huzur getirmesini diledi.

“BKP, birleşik federal Kıbrıs için, kararlı mücadelesine devam edecektir” diyen İzcan, toplumsal yok oluş tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Kıbrıslı Türkler için tek çıkış yolunun, erken federal çözüm olduğunu savundu.

Yayınladığı yeni yıl mesajında, emek, demokrasi ve barış mücadelesinin bir bütün olduğunu kaydeden İzcan, “Özgür olmadan, refah ve huzura kavuşmak mümkün değildir” ifadelerini kullandı. "Kuzey Kıbrıs'ta izlenen ilhak siyasetinin kabul edilmez olduğunu" vurgulayan İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını belirtti.

“Yerel seçimlerde federal çözüm yanlısı güçlerin gösterdiği başarı ilerisi için umut vermektedir “ diyen İzzet İzcan, statükoya karşı verilen mücadelenin güçlenerek devam edeceğini vurguladı.

“BKP, dünyanın değişik bölgelerinde, emperyalizme karşı özgürlük mücadelesi veren halkların yanında olmaya devam edecektir” diyen İzcan, emperyalist ülkelerin Ukrayna ve Ortadoğu başta olmak üzere, dünyanın değişik bölgelerinde gerçekleştirdiği katliam ve vahşetlerle halklara zulüm uyguladığını belirterek, 2023 yılının dünya halkları ve yurda barış ve huzur getirmesini dileyerek, yurttaşların yeni yılını kutladı.