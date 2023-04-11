İzcan: “Türkiye ile Kıbrıs arasında kablo döşense bile enterkonnekte sisteme geçilemez"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye ile Kıbrıs arasında kablo döşense dahi enterkonnekte sisteme geçilemeyeceğini savundu.
İzcan, “Kıb-Tek’in üstüne oynanan oyunlarda yolun sonuna gelindiğini” belirterek, “Her şeyin Ankara’daki AKP iktidarının talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini unutmadan, mücadelenin doğru adrese yönelik yükseltilmesi gerektiğini” kaydetti.
“Kıbrıs Türk toplumunun varlık ve egemenliğini garanti altına alacak Birleşik Federal Kıbrıs, gerçek kurtuluştur “ diyen İzzet İzcan, BKP’nin ülkenin özgürlüğü için mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti