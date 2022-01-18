İzcan: “Ülkemiz sorma gir hanı değildir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Ercan Havaalanı’nın Türkiye’deki iç hatlar kapsamına alınmasına yönelik girişimi eleştirerek, “Ülkemiz, sorma gir hanı değildir” dedi.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Türkiye ziyaretinde, Ercan Havaalanı’nın Türkiye’deki iç hatlar kapsamına alınmasını görüştüğünü müjde şeklinde açıklamasının “kabul edilmez” olduğunu söyleyerek, Sucuoğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.



Yaşananların, “ilhak politikasının devamı” olduğunu savunan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Muhaceret kontrollerinin kalkmasıyla KKTC denilen yapı tamamen yaşanmaz olacak” dedi.İzcan, sokak mücadelesinin çok daha önem kazandığını söyleyerek, 23 Ocak seçimlerinin boykot edilmesi çağrısında da bulundu.