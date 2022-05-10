Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhuriyet Meclisi’nin işlevini yitirdiğini savunarak, “demokrasi ve barışa inananların böyle bir Meclis’te bulunmasının zül olduğunu” söyledi.

İzcan yazılı açıklamasında, yaşanan son siyasi gelişmeleri “tiyatro” diye nitelendirerek, demokrasi varmış gibi yapıldığını ancak Türkiye’nin kararlarının hayata geçirildiğini öne sürdü.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu, UBP, DP ve YDP’yi şiddetle kınadıklarını belirten İzzet İzcan “Yaşananlar tarihin sayfalarına kara bir leke olarak geçecek” dedi.

Olayların basit bir hükümet kurma değil Kıbrıs Türk toplumunun iradesini yok sayma olduğunu savunan İzcan, Meclisin işlevini yitirdiğini, mücadelenin sokakta ve uluslararası alanda verilmesi gerektiğini, tek çıkış yolunun da federalist güçlerin birlikte mücadele etmesi olduğunu söyledi.

Ülkede antidemokratik bir anayasa geçirilerek, otoriter rejimi hayata geçirilmek istendiğini de iddia eden İzcan, “ Buna karşı direnmek yurtseverlerin görevidir” dedi.