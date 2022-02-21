İzcan, yeni kurulan hükümeti eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, yeni kurulan hükümeti eleştirerek, sorunların çözülemeyeceğini, halkın kandırılmasından öteye gidilemeyeceğini savundu.

İzcan, yazılı açıklamasında hükümetten icraat beklemenin ölüden gözyaşı beklemek olduğunu belirterek, eleştirisini “Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynısı” ifadesiyle yaptı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümet edenleri “ülkeyi borç batağına sokmak, emekçileri ezmek, demokrasinin en küçük kırıntılarını ortadan kaldırmakla” da suçladı.

İzcan, özgür ve bağımsız Kıbrıs mücadelesi verenlerin öncelikli görevinin halkı bilgilendirerek ortak vatan mücadelesini sürdürme, uluslararası hukukun parçası olunacak federal çözüme ulaşmak için mücadele etmek olduğunu söyledi.