İzcan: “Zeki Beşiktepeli’yi sevgi ve özlemle anıyoruz”

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan,” yaşamını barış ve özgürlük mücadelesine adayan” Zeki Beşiktepeli’yi, ölümünün birinci yıl dönümünde sevgi ve özlemle andıklarını belirtti.

BKP'den yapılan açıklamaya göre, “ Zeki, çok genç yaştan yurdumuz Kıbrıs’ın birliği ve bütünlüğü için mücadele etmiş, bireysel kurtuluş yerine, toplumsal kurtuluşu benimsemiş, katıksız bir sosyalistti “ diyen İzzet İzcan, Zeki Beşiktepeli ile birlikte ayni parti içerisinde mücadele etmekten gurur duyduklarını vurguladı.

-“Zeki Beşiktepeli gelecek kuşaklar için örnek teşkil ediyor”

Statükoyu reddeden, haksızlıklar karşısında sözünü esirgemeyen Zeki Beşiktepeli’nin gelecek kuşaklar için örnek teşkil ettiğini dile getiren İzzet İzcan, geride kalan yurtseverlere düşen görevin yurdun birliği, insanların kardeşliği için, federal Kıbrıs’a ulaşmak olduğunu belirtti.

-“Mücadele arkadaşların seni özlüyor”

“ Mücadele arkadaşların seni özlüyor “ diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs’ın kurtuluşu için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.