İzcan’dan CTP listesindeki adaylara destek çağrısı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk toplumunu, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde ittifak yaptıkları CTP listesindeki adaylara destek olmaya çağırdı.
“UBP-DP-YDP hükümetini uyanmaya” davet eden İzcan, Kıbrıs’ta neler yapılabileceğini herkesin görmesini istedi.
Kıbrıs Türk toplumuna, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde kendi iradesine sahip çıkarak, ittifak yaptıkları CTP listesindeki adaylara destek olma çağrısı yapan İzcan, demokrasi, barış ve emek mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.